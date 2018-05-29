Японские архитекторы представили свое видение Владивостока на публичных слушаниях, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

Основные моменты, на которые они обратили внимание - это совершенная транспортная система, улучшенная городская среда, сохранение памятников архитектуры и существующего уникального ландшафта.

Японцы изучили туристический, научный и деловой потенциал города и создали такой проект, который, по их словам, несложно реализовать.

Прежде всего они предлагают крупные промышленные и стратегические объекты вынести за пределы центра города. К примеру, перенеся нефтебазу, можно освободить территорию для создания нового делового района города. В историческом центре Владивостока - создать культурную зону. Музеи и исторические памятники объединить в музейный квартал.В районе Орлиной сопки планируется создание бизнес-инкубатора. А район улицы Луговой мог бы стать центром торговли.

Отдельный вопрос - это транспортная система Владивостока. Японская сторона поддержала идею строительства кольцевой автодороги, а также предложили расширить тротуары и построить перехватывающие парковки в центре. Кроме того подразумевается создание выделенных полос под автобусы, которые не будут пересекаться с движением автомобилей.

Отмечается, что многие горожане одобрили такой план. Некоторые посчитали неправильным строительство в центре города парковок, а также призвали обратить большее внимание на пешеходов и более детально проработать пешеходные маршруты в центре. .

Таисия Масина