Сегодня, 30 декабря, в 13 часов 27 минут согласно данным Карты. Яндекс во Владивостоке пробки составляют 6 баллов, сообщает Deita.ru.

Самое затрудненное движение на улице Русская, от кольца Багратиона до автовокзала; на проспекте 100 лет Владивостоку в направлении центра города от остановки Парк Победы до остановки Постышева и в сторону Второй речки, от остановки Некрасовская до путепровода на Второй речке. Также стоят улицы Постышева и Иртышская.

В центре Владивостока традиционный автомобильный затор на Светланской и Океанском проспекте. В одной сплошной пробке погрязли площадь Луговая, улицы Спортивная, Шепеткова, Фадеева. Стоят Черемухова и Надебаидзе.

Средняя скорость движения в пробке составляет 5 километров в час.

Екатерина Лапкина