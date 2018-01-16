Ремонт подпорной стены в районе дома № 26а по улице Муравьева-Амурского завершен на 95%, сообщили DEITA.RU в администрации Владивостока.

Подрядчику осталось лишь заасфальтировать участок дороги. Эти работы будут проведены с наступлением положительных температур, - сообщают в управлении дорог и благоустройства администрации города.

Напомним, что на данном участке в конце минувшего года начался масштабный ремонт подпорной стены и системы ливневой канализации. На время работ были введены ограничения движения и парковки автомобилей по улице Славянской, от дома № 26а по улице Муравьева-Амурского до дома № 20 по улице Тунгусской.

Ограничения должны были действовать до 1 апреля этого года. Однако подрядчики провели работы по возведению подпорной стены и ремонту ливневой канализации с опережением графика. Движение автотранспорта по улице Славянской было открыто в конце декабря.

Михаил Грач