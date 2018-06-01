Кинотеатр "Владивосток" исправил все недочеты, выявленные в ходе проверки пожарной безопасности, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.

Прокурор направил исковое заявление в суд, чтобы обязать руководство популярного места отдыха устранить установленные нарушения пожарной безопасности при эксплуатации помещений.



Все требования ответчик добровольно исполнил в полном объеме: установил на путях эвакуации аварийное освещение, наладил включение нужной системы пожаротушения, оснастил эвакуационные пути световым табло «Выход», установил пожарные рукава к пожарным кранам, освободил пути эвакуации.

Судебное разбирательство по иску прокурора считается оконченным.



Таисия Масина