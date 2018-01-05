Как известно, человек на 70% состоит из воды и без неё может прожить максимум пять дней. К счастью, этот коммунальный ресурс уже давно поставляется прямо в квартиры. Но не везде и не всегда. В редакцию «Deita.ru» обратилась жительница дома 47 по проспекту Красного Знамени, в котором воду отключили еще в прошлом году.

Накануне Нового года, 30 декабря, в доме произошла авария – прорвало трубы в одной из квартир. Хозяев намокшего жилища дома не оказалось, и аварийная бригада перекрыла подачу горячей и холодной воды по всему стояку девятиэтажки.

По состоянию на вечер 4 января ничего не изменилось – владивостокцы-жильцы восьми квартир все так же живут без воды. Первым делом жители обращались в свою управляющую компанию – «Домашний уют». Но – тщетно, так как с 30 декабря телефон «управляйки» отключен. На страже оказались в управлении и содержании жилищного фонда Владивостока, приняв тревожный сигнал. Но вот беда – заниматься вскрытием аварийной квартиры совместно с сотрудниками полиции должна именно управляющая компания, составляя соответствующий акт. А пока жильцы ждут, кто появится первым: слесари управляющей компании или хозяева квартиры? А, может, вода в кранах?

Дмитрий Санников