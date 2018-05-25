Пассажирский автобусный парк обновляется во Владивостоке, сообщили DEITA.RU в пресс-службе администрации столицы Приморья.

Сразу семь машин SIMAZ приобрели в одной из компаний-перевозчиков, которая недавно поменяла автобусы на маршруте № 13.

По информации управления транспорта администрации города, три закупленные машины уже вышли на линию, еще четыре прибудут во Владивосток в ближайшие дни. Все автобусы – 2018 года выпуска, собраны в Ульяновске, где работает совместное российско-японское производство. Производятся автобусы SIMAZ категории М3 на базе шасси японского грузовика ISUZU ELF 9.5, стоимость одной машины составляет около 4,5 миллионов рублей.

«Свое видение общественного транспорта во Владивостоке я уже обозначал: это новые, чистые автобусы с видеокамерами снаружи и внутри, оборудованные системой ГЛОНАСС и обязательно с безналичной системой оплаты проезда. Этот стандарт должен распространяться на все виды транспорта: автобусы, троллейбусы, трамваи и водный транспорт –и муниципальный, и коммерческий, для того чтобы можно было предусмотреть абонементы, «сквозные» билеты и льготный проезд. В основу эффективной работы перевозчика ляжет соблюдение расписания и других требований, обозначенных выше. Через систему автоматизированного диспетчерского центра будет видно, что транспорт находился строго на своем маршруте целый день, не простаивал на остановках, автобус был чистым, а водитель – вежливым», – отметил глава Владивостока Виталий Веркеенко.

Дмитрий Санников