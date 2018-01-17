Муниципальные администрации продолжают прием заявок с предложениями по благоустройству общественных пространств, сообщили DEITA.RU в АПК.

Как сообщили в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, каждый приморец может выдвинуть предложения не только по своему муниципалитету, но и по другим городам и районам края.

«В частности, во Владивостоке прием заявок продлится до 7 февраля. Заявители смогут выбрать одну или несколько общественных территорий из списка, размещенного на сайте администрации города в разделе «Современная городская среда» (проект программы на 2018-2022 годы). В заявке можно предложить, какие работы необходимо провести на объекте: например, установить малые архитектурные формы, опоры освещения, дорожки и другое», – отметили в ведомстве со ссылкой на администрацию города.

Подать заявление можно двумя способами – на бумажном носителе по адресу: ул. Западная, 15, кабинет 704, или на электронную почту управления градостроительства и архитектуры ugia@vlc.ru.

Аналогичные предложения приморцы могут направить и в адрес других муниципальных образований.

Михаил Грач