В соцсетях опубликована фотография "провокации" местных фотографов, сообщает DEITA.RU.

На снимке запечатлена хитрая схема получения интересного снимка. Так, ассистент фотографа запускает с рогатки угощение в сторону летящей птицы, которая всегда не прочь поживиться. Чайка хватает, еду, а в это время сам фотограф старается выхватить ценный кадр самой трапезы.





Схема работы раскрыта. Но не все придерживаются вышеописанной версии. "Обычная картина: Житель Владивостока пришел на набережную, чтобы настрелять чаек на ужин", - предполагают администраторы сообщества "Безумный Владивосток".

Василий Кучин