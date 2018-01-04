Очередное столкновение произошло на загадочном владивостокском перекрестке улиц Спиридонова и Шепеткова, сообщает «Deita.ru». Видео момента аварии опубликовал популярный youtube-канал Astakada.

Пикантность ситуации придает то, что и водитель Toyota Prius, и водитель Mazda Demio ехали на зеленый свет светофора. Кто же кого должен был пропустить? «Без светофора там больше порядка. А так народ складывает в кучу и знаки, и светофор, и многолетнюю привычку», - отмечает один из комментаторов паблика «Экипажи ДПС».

«Выхода два: или менять там порядок работы сигналов, или (как и везде во Владивостоке) быть внимательным и пропускать остальных, даже если ты уверен, что ты на главной!» - заключает комментатор.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что пьяный водитель за рулём Toyota Sienta не справился с управлением, врезался в Toyota Surf, а после вылетел на обочину, где столкнулся в Daihatsu Terios, а затем отлетел в Suzuki Escudo.

Дмитрий Санников