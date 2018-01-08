Празднование Рождества Христова прошло 7 января на центральной площади Владивостока, сообщает «Deita.ru».





Жителей и гостей Владивостока, собравшихся в этот день на центральной площади города, со светлым праздником Рождества Христова поздравили викарий Владивостокской епархии, епископ Иннокентий и заместитель главы администрации города Владивостока Игорь Ткаченко.





На площади собралось немало горожан, в основном - родители с детьми. Ребятня радовалась аттракционам. Особенно много было желающих прокатиться на ледяной горке, очередь на которую не иссякала. Надо отметить, что горка входит в построенный муниципальными властями городок, и вход на неё, был бесплатным, в отличии от других аттракционов, которыми заполнена площадь.





На сцене прошла яркая концертная программа, в которой приняли участие вокальные и хореографические коллективы города.





По мнению корреспондента «Deita.ru» посетившего мероприятие, в целом на площади обстановка была весёлая. Детям было чем заняться. Только несколько смутили безрадостные лица «водителей» лошадок пони и маленького северного оленя. Видно было, что люди просто работают, но как-то без праздничного огонька. То же самое можно сказать о большинстве из тех, кто обслуживал платные аттракционы.





Ирина Павленко