Владивосток спасают от незаконной рекламы, сообщили DEITA.RU в городской администрации.

Сейчас специальной сеткой покрывают опоры моста дружбы Тояма – Приморье в районе остановки «Гоголя». Там вместо стихийной парковки благоустраивают территорию.

Специалисты уложили новый почвенный слой под будущую зеленую зону, установили леерные ограждения, отмыли и очистили опоры моста. Антивандальная сетка должна защитить от незаконной рекламы и порчи расклейщиками нового газона.

Михаил Грач