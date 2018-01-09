В декабре Приморский Росреестр оштрафовал нарушителей земельного законодательства на 408 444 рубля, сообщили Deita.ru в Росреестре.

Во Владивостоке проведено 13 проверок соблюдения земельного законодательства, в том числе 8 плановых проверок.

По итогу проверок было выявлен нарушитель, который самовольно занял земельный участок. Помимо этого, было выявлено одно правонарушение против порядка управления, предусмотренное ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор.

Проведено 11 административных обследований объектов земельных отношений. По материалам муниципального земельного контроля вынесено 18 определений об отказе в возбуждении дел об административном правонарушении.

К административной ответственности привлечено два юридических лица, и четыре физических лиц. В отношении пяти физических лиц вынесены постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

Михаил Грач