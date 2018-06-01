Более 500 литров пива находилось в нелегальном обороте во Владивостоке, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Специалисты краевого департамента лицензирования и торговли совместно с полицией продолжают борьбу с контрафактным алкоголем. Так, была пресечена продажа пива в нестационарном торговом объекте во Владивостоке по улице Воровского, 24Б.

«В нелегальном обороте находилось более 500 литров пива и пивных напитков. В случае непредставления соответствующих документов алкогольная продукция по решению суда будет конфискована и отправлена на уничтожение», – сообщили специалисты.

Кроме того, сейчас выясняется, насколько законно этот магазин установлен вблизи железнодорожных путей.

Напомним, в Приморье усилена работа по пресечению безлицензионной торговли алкоголем.

Ирина Петрова