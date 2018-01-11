Пассажиры предлагают решать вопросы кардинально, сообщает «DEITA.RU».

В среду, 10 января, пассажиры автобусных маршрутов №1, 77, 15к были неприятно удивлены.

«Вначале прождала свой автобус, минут двадцать его не было, - рассказала собеседница агентства, представившаяся Светланой Николаевной, - а потом с интервалом буквально несколько минут на остановку прибыли буквально один за другим автобусы №1, 15, 85Ц. Причем две «единицы» и 85-й прошли с интервалом буквально несколько минут. Но больше всего возмущает, когда водители выстаивают на остановке. Пассажиры раздражаются, свой негатив выплескивают на водителя, а ведь тому за баранкой много часов сидеть. И кому от этого лучше?».

«Конечно, когда ждут бегущего со всех ног пассажира (особенно, если это ты сам), хочется сказать только спасибо,- присоединилась к разговору еще одна собеседница, - но иногда автобус просто стоит на остановке и непонятно, чего ждет».

Как рассказали собеседники агентства, подобную картину можно наблюдать на многих маршрутах, и владивостокцы уже определили главные «точки» простоев: остановки общественного транспорта Изумруд, Первая речка, Некрасовская, проспект 100-летия, Вторая речка… Хотя, по мнению пассажиров, длинная стоянка может оказаться в любой точке города.

Как пояснили «DEITA.RU» в городском управлении транспорта, по договору, заключённому между администрацией Владивостока и компаниями-перевозчиками, определено время остановки в 2 минуты. Именно столько должен стоять автобус при ожидании пассажиров по линии маршрута, то есть на «проходящих» остановках. На каждом конечном маршруте существует свой график движения, разработанный компанией-перевозчиком в зависимости от загруженности, протяженности маршрута и других параметров.

В автотранспортных компаниях призывают пассажиров обращаться к ним со всеми вопросами и жалобами.

«Понимаете, необходимо разбираться в каждом конкретном случае, - рассказали «DEITA.RU» в компании-перевозчике, которая работает на маршрут 7Т, - водитель работает в соответствии с графиком и его работа строго контролируется линейными диспетчерами.

Именно они оперативно регулируют движение всех машин, ведь в городе «пробки» могут возникнуть в любом месте и в любое время».

К примеру, интервал движения на маршруте 7Т составляет 4 минуты, на маршруте 55 – 8 минут – это при расчетном прохождении остановок.

Но если время, посчитанное на прохождение, например, от Некрасовской до остановки Молодёжная в «час пик» может составить до получаса, то, безусловно, на следующей остановке людям приходится ждать больше времени. Другое дело, когда водитель сам «сбивается» с маршрута – стремится «обогнать» или, наоборот, долго простаивает в ожидании пассажиров. О таких случаях необходимо сообщать и с ними разбираться.

Как выяснило «DEITA.RU» существует и другие нюансы, на которые также стоит обратить внимание. К примеру, если пассажир все время пользуется маршрутом 7Т («Ж\д вокзал – Балуева (под мостом), а после ему необходимо доехать до остановки Памятник Минерам (автобус №15к, «Т\Ц «Изумруд – Трудовая») или Шевченко (автобус № 28, «Семеновская – бухта Емар»), то время ожидания нужного автобуса составит не 4 минуты, как «семерки», а больше. Но это не нарушение, а свой график работы на маршруте.

«Ой, а что вы спрашиваете про наш 15к, его что, опять хотят убрать? - услышала разговор одна из пассажирок, которая тоже стояла на остановке в ожидании автобуса. - Мы столько добивались этого маршрута, на нашу горку, на Трудовую, и очень рады, что его все-таки пустили. И даже когда в центре пробки никто из нас не будет жаловаться, потому что лучше я простою на остановке лишние минуты, чем потом пешком буду подниматься два часа…».

А негодование пассажиров, которые мерзнут на остановках в ожидании нужного автобуса, – понятно. Что касается простоев в начале маршрута, то, как пояснили агентству в компании-перевозчике, многие водители просто подъезжают на остановку раньше своего установленного времени, чтобы не морозить людей.

«Есть определенное время интервала между автобусами, которое необходимо соблюдать, - рассказал один из водителей, - а некоторые пассажиры считают, что автобус просто стоит.

Да, конечно, я могу выстоять положенные минуты без пассажиров, потом подойти на остановку, забрать людей и через несколько минут поехать. Только пассажиры к тому времени могут изрядно замерзнуть».

Итак, как удалось выяснить «DEITA.RU», причина различного времени ожидания общественного транспорта в городе зависит, в первую очередь, от номера маршрута (его протяженности и графика), наличия по пути следования «пробок» и от того, на какой остановке мы, собственно, входим в автобус. Время ожидания на конечной остановке вовсе не означает, что водитель не желает ехать по каким-то своим причинам. Но если пассажиру кажется, что его права в чем-то нарушены, то для разрешения конкретной ситуации необходимо записать номер автобуса и обратиться со своими жалобами в компанию, которая работает на данном маршруте.

«Мы разберемся самым тщательным образом в каждом случае», - заверили руководители автотранспортных предприятий.

Инна Эстрина