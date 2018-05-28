Часть жителей Владивостока в июньских квитанциях за тепло получит доначисления за услугу горячего водоснабжения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ДГК.

Перерасчет затронет жильцов около семисот многоквартирных домов, в которых подача горячей воды осуществляется по закрытой системе теплоснабжения от центральных тепловых пунктов. Потребителям будет выставлена стоимость холодной воды, не учтенная в квитанциях за услуги горячего водоснабжения в январе - мае 2018 года. Жители смогут оплатить сумму перерасчета в течение 3-х месяцев. Начисление пени в течение этого срока производиться не будет.

Дело в том, что централизованное горячее водоснабжение этих домов осуществляется не напрямую от теплоисточников АО «ДГК», а по закрытой схеме с использованием теплонагревателей, расположенных в центральных тепловых пунктах (ЦТП). В них холодная вода, поступающая от КГУП «Приморский Водоканал», нагревается тепловой энергией, поставщиком которой является АО «ДГК». Таким образом, за счет ресурсов двух поставщиков с использованием ЦТП, находящихся на балансе администрации города, производится приготовление горячей воды и ее поставка в качестве коммунальной услуги в жилые дома.

С 2017 года до 1 июня 2018 года между КГУП «Приморский Водоканал» и АО «ДГК» не было договорных отношений на поставку холодной воды в ЦТП. В этих условиях АО «ДГК» вынуждено было выставлять потребителям не полную стоимость услуги горячего водоснабжения, а только нагрев холодной воды. Иными словами, жители этих домов в квитанциях за тепло в 2017 и 2018 годах получали начисления только за тепловой ресурс, то есть нагрев воды при горячем водоснабжении. Объем данного ресурса определялся по нормативу теплосодержания, исходя из показаний приборов учета ГВС (или норматива потребления ГВС). Начисление платы производилось по тарифу за тепловую энергию. Стоимость холодной воды в квитанциях не учитывалась.

В настоящее время между АО «ДГК» и КГУП «Приморский Водоканал» на 2018 год заключено соглашение о порядке учета и предъявления стоимости холодной воды, используемой потребителями на нужды горячего водоснабжения. Срок действия соглашения распространяется на период с 1 января 2018 года. На основании этого документа, начиная с июня 2018 года, АО «ДГК» будет производить начисление платы по горячему водоснабжению за услугу в целом. Стоимость услуги «горячая вода» будет рассчитываться исходя из объемов потребленной горячей воды (по показаниям приборов учета ГВС, при отсутствии приборов - по нормативам) с применением тарифа на горячую воду. Информация об объемах ресурсов, использованных на нужды ГВС, будет указываться в квитанции справочно.

Михаил Грач