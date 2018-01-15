Депутаты Думы города Владивостока обсудят важные вопросы на заседаниях комитетов по социальной политике и делам ветеранов, а также по местному самоуправлению, правопорядку и законности, сообщает «Deita.ru».

Одним из центральных вопросов на заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности, запланированном на 17 января, станет рассмотрение проекта изменений в устав города Владивостока. Также депутаты обсудят кандидатуру от комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности в состав комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока».

Заседание комитета по социальной политике и делам ветеранов запланировано на 23 января. Депутаты обсудят реализацию муниципальной программы «Доступная среда» на 2014-2019 годы». В том числе, доступность общественного транспорта для маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями здоровья, возможность возобновления проездных билетов для инвалидов, их обучение и трудоустройство.

Рассмотрят депутаты интересное предложение от своих коллег из Думы Дальнегорского городского округа - законодательную инициативу по внесению в Законодательное Собрание Приморского края проекта закона Приморского края «О внесении изменений в закон Приморского края «О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края».

Дмитрий Санников