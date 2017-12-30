Участие владивостокской юниорской команды «Полюс 2006» в двух всероссийских турнирах по хоккею в Москве и Алексине завершились триумфом, сообщает «Deita.ru»

Они привезли домой, во Владивосток, «золото» и «бронзу».

В Алексине юные хоккеисты проиграли всего одну встречу и заняли третье место из 10 участвующих команд. В московском турнире «Полюс-2006» без поражений дошел до финала и в игре за первое место одолел в дополнительное время подольский «Витязь-2006» со счетом 4:3.

По возвращении владивостокская команда начинает подготовку к открытому первенству города «Юношеская хоккейная лига», а также к турниру «Золотая шайба», который стартует в январе 2018 года.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что выяснилось, как "Адмирал" отыграл последний матч уходящего года.

Таисия Масина