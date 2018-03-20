Во Владивостоке угнали автомобиль у египтянина, сообщает DEITA.RU.

В полицию Владивостока с сообщением об угоне своего автомобиля обратилась жительница Ленинского района города, сообщает корреспондент DEITA.RU. Молодая горожанка сообщила, что в ночное время неизвестные злоумышленники похитили машину, которая были припаркована во дворе дома.

По словам потерпевшей, на автомобиле передвигался ее муж, который является гражданином Египта, но переехал в Россию для учебы в одном из университетов. Накануне вечером он припарковал машину и ушел домой, а уже утром обнаружил ее пропажу.

Горожанка также пояснила, что приобрела автомобиль всего несколько месяцев назад с аукциона в Японии и не успела установить сигнализацию. Ущерб от действий угонщиков составил около 650 тысяч рублей.

По факту кражи транспортного средства было возбуждено уголовное дело. Поиски подозреваемых в преступлении продолжаются.

Игорь Бегунов