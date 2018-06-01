Материнского капитала хватит, чтобы купить 2 квадратных метра в Москве, 4,5 во Владивостоке и 39 в Воркуте, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли специалисты портала Domofond.ru в результате исследования.

Средняя по России цена предложения вторичных квартир в расчете за квадратный метр за последние три года упала на 10,3 процента. При этом размер материнского капитала остается прежним с 1 января 2015 года и составляет 453 тысячи рублей. Таким образом, теперь на маткапитал россияне могут купить больше квадратных метров, чем раньше.

Топ-10 городов России, где вкладывать маткапитал в покупку жилья выгоднее всего, по данным о ценах за апрель 2018 года, вошли такие города, как Воркута, Мончегорск, Апатиты, Киселевск, Златоуст, Краснотурьинск, Рубцовск, Троицк, Коркино и Кинешма

Топ-10 городов России, где вкладывать маткапитал в покупку жилья наименее выгодно вошли два самых крупных города Дальнего Востока — Хабаровск занял 8-е место, а Владивосток 5-е. Кроме того, в списке значатся Москва, Санкт-Петербург, Ялта, Сочи, Новый Уренгой, Севастополь, Сургут и Симферополь

Екатерина Лапкина