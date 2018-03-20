Три жительницы Владивостока, уже известные интернет-сообществу, как "мороженки", в очередной раз потрясли приморцев своим увлечением, сообщает DEITA.RU.

Пока одни греются в жарких странах, а другие с нетерпением ждут запоздавшую весну, ругая зиму, девушки не отчаиваются и находят удовольствие в купании в ледяной воде, желая "Всем бодрого дня, замурчательного настроения и, облизательно, любви!!!".

Владивостокцы, несмотря на то, что весьма шокированы действиями отважных "мороженок", негатива к ним не испытывают: "Взбодрился, настроение зашкаливает после такого видео! Молодчины, морские кошечки! Не перестаете удивлять и радовать!", "Вы меня не перестаете удивлять", "Вот у женщин здоровье!".

Таисия Масина



