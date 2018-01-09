Инспекторы отдела надзорной деятельности Советского района города Владивосток провели профилактический рейд в частном секторе, сообщили «Deita.ru» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Жильцам частного сектора инспекторы рассказали о правилах пользования печным отоплением, об использовании электрических приборов, а также напомнили о своевременной очистке территорий от горючих материалов и мусора, о создании у жилых строениях запаса воды.





Подобные рейды проводятся во всех населенных пунктах Приморского края. Цель мероприятий – профилактические беседы с населением, направленные на снижение количества пожаров в быту и пропаганда культуры безопасности среди населения.

Как рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Советского района города Владивостока Роман Петренко: «Данная работа особенно важна в праздничные и выходные дни, так как обычно, в это время, люди находятся дома и чаще пользуются бытовой электроникой, печным отоплением, да и, элементарно, в эти дни теряют бдительность. Мы же напоминаем людям об опасности. В свою очередь, располагая данными статистики, мы видим устойчивую тенденцию снижения количества пожаров при усилении профилактической работы, а подобные подомовые обходы позволяют напрямую пообщаться с людьми и ответить на интересующие их вопросы о пожарной безопасности».





Ранее «Deita.ru» сообщало об изменениях в правила противопожарного режима, внесенных постановлением председателя правительства России Дмитрия Медведева. По новым правилам владельцы земельных участков обязаны регулярно убирать мусор и косить траву. Внесен и запрет выжигать траву и разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами.

Дмитрий Санников