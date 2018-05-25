Первые 9 адаптивных светофоров заработают на перекрестке улицы Русская и проспекта 100-летия Владивостока к сентябрю, сообщили DEITA.RU в пресс-службе администрации столицы Приморья.

Об этом стало известно на совещании по реализации российско-японского проекта в приморской столице под председательством главы города Виталия Веркеенко.

Для пилотного проекта был выбран один из наиболее сложных транспортных участков города – перекресток улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока. Как доложил заместитель главы – начальник управления дорог и благоустройства Владивостока Леонид Вильчинский, по итогам выездной комиссии с японскими партнерами и сотрудниками ВПЭС и управления по вопросам ТЭК были выработаны технические решения и намечен план реализации проекта.

Японская сторона предложила установить датчики на 4 сторонах этого перекрестка, 3 направления которого являются двухполосными и один, по направлению к остановке «Заря» – трехполосным. В 9 светофоров этого перекрестка за счет японских партнеров установят адаптивные датчики, которые будут регулировать работу светофоров в автоматическом режиме, анализируя трафик. Службы Владивостока подготовят соответствующее оборудование и осуществят монтаж.

«Считаю этот проект приоритетным, важно реализовать его быстро и эффективно. Адаптивные светофоры позволят регулировать транспортные потоки на этом участке и ощутимо разгрузить автомобильное движение. При успешном тестовом запуске система «умных» светофоров будет внедрена и на других сложных дорожных участках во Владивостоке», – подчеркнул Виталий Веркеенко.

Дмитрий Санников