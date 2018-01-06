Владивостокский цирк, несмотря на недавнее обновление, собирает достаточно много негативных отзывов, сообщает «Deita.ru». Плохо отзываются не только о самом цирке, но и о его посетителях.

В нескольких популярных пабликах в соцсети появились жалобы на огромную очередь в гардеробной, где посетители стояли час, чтобы сдать одежду. Та же история и с очередями в туалет, которые начинаются со второго этажа. Кроме того, люди недовольны грязью и мусором, оставшимися после представлений, дикими ценами на еду, "ужасным" ассортиментом, "бездарной" программой: "Кроме львиц и их дрессировщика смотреть больше не на что! Ремонт от Джамшута! Все тяп-ляп! Вобщем украли и сэкономили видать прилично. Какой раньше был цирк! А сейчас? Позорище!"- возмущается одна из подписчиц.

И тут же в интернет -пространстве появляется другой отзыв, где хвалят сам цирк, однако весьма недовольны поведением некоторых посетителей: "Конечно все сделано очень хорошо, по сравнению с тем, что было, позаботились и о людях инвалидах и о пандусах для колясок. Шикарное представление, с учетом того, что давно мы не были в цирке, ухоженные животные, отличные гимнасты и даже клоун не был таким «идиотским», как раньше я в восторге. Но есть одно НО... люди, а вы люди вообще?! Как вы ведёте себя? Никогда наша страна не будет цивилизованной и тактичной из за вашего поведения!

Как можно так вести себя в гардеробе? Вы детей маленьких с ног сбиваете в надежде первыми получить ваши вещи! Из за куртки готовы запинать просто!!!! Куда вы ломитесь? Есть отдельный выход на улицу, зачем вы лезете в другой? Зачем начинаете ругаться с персоналом? Перед началом выступления объявили о том, что нельзя снимать со вспышкой и пользоваться игрушками светодиодными. Вы вообще знаете почему?! Да потому что это животные!!! Они хоть и дрессированные, однако могут повести себя по другому! Я прошу вас, оставайтесь людьми прежде всего!"- взывает к благоразумию еще одна гостья владивостокского цирка.

Кому в данном случае верить, идти или не идти на представление в недавно открытом цирке, сказать сложно, лучше, как говорится один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что владивостокский цирк снизил цены на билеты.

Таисия Масина