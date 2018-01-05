Билеты на представления Владивостокского цирка стали доступнее большему количеству горожан, сообщает «Deita.ru».

Объявлена акция, которая продлится до 8 января текущего года. Теперь стоимость билетов составит 500 рублей. Однако, есть некоторые оговорки. Дешевые билеты можно будет приобрести только на те шоу, которые начинаются в 19.00 и только на официальном сайте цирка.

Отмечается, что цены неакционных билетов составляют от 500 до 2000 рублей.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что цены на билеты в цирк неприятно удивили жителей Владивостока.

Таисия Масина



