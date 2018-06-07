Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил о трех площадках, которые рассматриваются для переноса владивостокской нефтебазы, сообщили DEITA.RU в администрации Приморья.

Андрей Тарасенко отметил, что в вопросе переноса нефтебазы удалось серьезно продвинуться. На выбор владельцам уже предоставлены три площадки, и соглашение о переносе планируется подписать в ближайшие месяцы.

Владивостокская агломерация растет, и перенос нефтебазы освободит большое количество земли для развития города. «А территория порта интересна в городе с точки зрения развития круизного туризма, организации красивой стоянки яхт, обустройства прогулочной зоны, чтобы люди могли проводить там время», – отметил Андрей Тарасенко.

По мнению руководителя региона, необходимо перенести в другое место и торговый порт. «Нужно подбирать площадки. Но эта работа может занять 5-7 лет», – отметил Андрей Тарасенко.

Глава Приморья добавил, что сегодня есть альтернативы, к примеру, проектируется низководный мост по направлению в Хасанский район. Туда можно было бы перенести контейнерный терминал.

Дмитрий Санников