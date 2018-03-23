В центре Владивостока построят четырехэтажное здание Рыбного рынка, общая площадь которого составит порядка восьми тысяч квадратных метров, сообщили DEITA.RU в Минвостокразвития.

На первом этаже будут расположены технические службы, а также бассейны для живых морепродуктов и рыбы, помещения для охлажденной продукции. На втором этаже расположится сам рынок, третий предусматривает размещение бизнес-центра, аукционной площадки и зал переговоров. Четвертый этаж займет ресторанная зона. В настоящее время готовится техническое задание на проектирование рынка.

Рядом со зданием рынка будет оборудована парковка на 200 машиномест.

Общая сумма инвестиций составит около 800 млн рублей, большую часть средств составят российские инвестиции.

Михаил Грча