Тайский метеорологический департамент призвал тайцев быть в курсе сообщений о тропическом шторме «Тембин» на западном побережье Филиппин, который уже превратился в тайфун, сообщает «Deita.ru».

Тайфун «Тембин» движется в западном направлении и, как ожидается, придет 26 декабря в Южно-Китайское море и Вьетнам. Метеорологический департамент призывает граждан Таиланда заходить на сайт и следить за обновлениями информации о погоде или звонить по горячим линиям круглосуточно для получения информации о последних событиях.

Департамент также сообщил о сильных ветрах и высоких волнах в южной части залива и призвал моряков проявлять осторожность при выходе в море в ближайшее время.

Также было объявлено о сильных ливнях в южном регионе и в Пхаттхалунге, Сонгкхле, Паттани, Наратхивате, Транге и Сатуне.

Между тем, высокое давление, которое наблюдалось в северной части Таиланда и Южно-Китайского моря, ослабло, но оно все еще способствует прохладной погоде в Бангкоке и его перифериях.

Алина Калинина