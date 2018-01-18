Интересные и полезные, а главное бесплатные занятия для городских дачников проводит Союз садоводов города Владивостока, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

Теперь, помимо уже ставших традиционными пятничных занятий лекции будут проходить ещё и по субботам. В грядущую субботу, 20 января, на лекциях расскажут как выращивать различные овощные культуры, фруктовые и ягодные деревья и кустарники.

По словам председателя городского Союза садоводов Анатолия Белякова, субботние занятия стали возможны благодаря Президентскому гранту по поддержке общественных некоммерческих организаций. Они будут проводиться на базе Владивостокского государственного университета (ул. Гоголя, 41, аудитория 2903, вход со стороны театра «Андеграунд»).

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что дачники Владивостока могут получить полезные знания.

Таисия Масина



