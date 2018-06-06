Отдых детей в пионерских лагерях, на базах отдыха и в других учреждениях стал одним из главных вопросов комиссии по чрезвычайным ситуациям, об этом в ходе пресс-конференции рассказали главный государственный инспектор по маломерным судам Приморья Леонид Маковецкий и главный специалист отдела пожаротушения учреждения по делам ГО и ЧС Приморского края Дмитрий Свитайло, сообщает DEITA.RU.

По словам Маковецкого, на сегодняшний момент заканчивается проверка как по детскому оздоровительному сезону, так и по пляжным мероприятиям.

«Она разбита у нас на 2 этапа: противопожарная безопасность и всё, что связано с водными акваториями. У нас на учет взят 621 объект: большинство этих объектов – это пришкольные лагеря. Мы провели уже более 800 мероприятий. В ходе проведения проверок основной задачей является проверка обеспечения мест отдыха автоматическими противопожарными системами, системами тушения и оповещения. Здесь же мы учитываем и проведение инструктажей в каждой смене лагеря, проведение различных спортивных мероприятий. За последние годы есть результаты - у нас отсутствуют пожары на этих объектах».

Главный государственный инспектор по маломерным судам отметил, что теме отдыха детей с родителями также уделяется большое внимание. Главное управление МЧС России проводит целый комплекс мероприятий по этому вопросу.

«Мы осуществляем инструктирование детей в школах, чтобы их обучить мерам, которые необходимо соблюдать. Мы встречаемся на родительских собраниях. И в ходе проведения выпускных мероприятий также проводим инструктажи».

Также в последние несколько лет в крае есть проблема – стали рушиться мосты, отметил Дмитрий Свитайло, и, соответственно, не вся противопожарная техника может проехать. Поэтому что в рамках проверки и подготовки в том числе осматриваются и мосты, оценивается их способность пропускать тяжелую технику.

Что касается пляжного отдыха, то пляж должен соответствовать нескольким критериям, чтобы считаться максимально готовым к сезону. Во-первых, это очистка – до двух метров - подводной части, где купаются люди.

«Еще необходим спасательный пост, где будут обеспечены спасатели.

Нужно буйковое ограждение, за которое не рекомендуется заплывать. За буйки не рекомендуется заплывать не только потому, что там глубина, но и потому, что там ходят маломерные суда.

И гигиенические требования предъявляются, и инструктажи проводятся, и предписывается, какие должны быть стенды с информацией. И к руководству предъявляется ряд вопросов о документации и так далее.

В лагерях требования касаются и спасателей, и руководителей. Там обязательны инструктажи, практики. И на второй день смены мы приезжаем в лагерь и проводим занятия со сменой. И потом в течение смены стараемся организовать практические мероприятия для детей. Встречаемся с вожатыми, с ответственными лицами, с руководством», - рассказал Леонид Маковецкий.

Влада Золотова