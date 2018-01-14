Неизвестный объект из космоса упал вблизи города Байсэ китайской провинции Гуанси, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет РИА ФАН. После того, как объект упал на землю, по словам очевидцев, прогремел мощный взрыв.

По информации властей КНР, данное «НЛО» не что иное, как ракетный ускоритель китайской ракеты «Чанчжэн-3B». При этом представитель правительства республики отметил, что траектория падения была выверена заранее.

Ракета-носитель стартовала 12 января, чтобы доставить на орбиту два спутника навигационной системы BeiDou.

Екатерина Лапкина