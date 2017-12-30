Паром «Босфор Восточный» возвращается на линию Владивосток – остров Попова, об этом Deita.ru сообщили в городской администрации.

Управление транспорта администрации города Владивостока сообщает: ремонт парома «Босфор Восточный» завершен досрочно.

С сегодняшнего дня, 30 декабря, расписание перевозок пассажиров на линии «Владивосток – остров Попова восстанавливается в полном объеме.

«Завтра, 31 декабря, в связи с усилением ветра рейс на 14:00 с острова Попова переносится на 10:00», — рассказала специальный корреспондент Deita.ru. Будет ли транспортное средство перевозить автомобили или только людей, на данный момент не известно.



Напомним, ранее Deita.ru сообщало о том, что островитяне требуют вызволить их из «морского плена».

Екатерина Лапкина