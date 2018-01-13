Министерство торговли США внесло популярную социальную сети «ВКонтакте» в список пиратских ресурсов, сообщает DEITA.RU. Такая информация появилась на главном интернет-ресурсе иностранного министерства.

В опубликованный список внесли все мировые ресурсы, которые, по мнению представителей ведомства, нарушают права интеллектуальной собственности.

Отметим, что, помимо «Вконтакте», в данный список попали такие российские ресурсы, как торрент-трекер Rutracker.org и Rapidgator.net, онлайн-кинотеатр kinogo.cc и ряд других сайтов.

На данный момент к некоторым из них доступ ограничен «по решению органов государственной власти».

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что сервис сообщений в популярной соцсети «Вконтакте» пополнился долгожданной функцией. Теперь пользователи смогут редактировать отправленные сообщения в течение суток после отправки. Для этого необходимо нажать на иконку с карандашом, поправить текст и нажать галочку.

Екатерина Лапкина