В Приморском крае продолжается подготовка к проведению четвертого Восточного экономического форума. В этом году под размещение участников ВЭФ будет задействовано 25 гостиниц во Владивостоке и Артеме, сообщили DEITA.ru в АПК.

Как сообщил директор краевого департамента туризма Константин Шестаков, в настоящий момент уже сформирован список коллективных средств размещения, которые в рамках соглашения с «Росконгрессом» будут принимать российских и зарубежных гостей.

«Всего определено 25 гостиниц во Владивостоке и Артеме, которые соответствуют всем требованиям, необходимым для работы с участниками ВЭФ. Данные средства размещения предоставят в распоряжение гостей форума не менее 1600 номеров. Их подготовка уже начата», – сообщил он.

Михаил Грач