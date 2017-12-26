Молодая пара прыгнула с моста и разбилась об лед, сообщает «Deita.ru».

Трагедия произошла в В Томской области, где молодые люди совершили парный прыжок, однако по вине инструкторов трос оказался слишком длинным, что привело к тяжелым травмам у обоих.

Парень с девушкой находились в сознании, когда их нашли спасатели и экстренно доставили в реанимацию, где врачи отметили, что состояние у них тяжелое, но стабильное.

В отношении инструкторов, организовавших прыжок, возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что организатор опасных развлечений на крыше осужден за несчастный случай в Приморье.

Таисия Масина