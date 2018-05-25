Торговый центр «Дазэл», расположенный по улице Дальзаводская - 4 во Владивостоке, снова открыт для посетителей, но не весь, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.

Напомним, ранее по результатам прокурорской проверки пожарной безопасности, торговый центр закрыли, однако в ходе судебного разбирательства ответчик добровольно исполнил большинство требований прокурора, перечисленных в исковом заявлении - установил автоматические системы пожаротушения, наладил включение нужной системы пожаротушения, оснастил эвакуационные пути световым табло.

Суд учел все изменения в лучшую сторону и разрешил открыть для посетителей ту часть ТЦ, где нарушения пожарной безопасности устранены. Не работает на данный момент только русская баня и финская сауна.

Таисия Масина