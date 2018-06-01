«Владивостокский морской торговый порт» («ВМТП», «Порт», входит в транспортную группу FESCO) установил собственный рекорд железнодорожных отправок – в мае в течение одной недели из Порта ушло 23 регулярных контейнерных поезда (3 100 TEU), сообщает DEITA.RU.

Это максимальное количество за всю историю работы ВМТП. Составы, сформированные на станции Владивосток, доставили различные грузы в Москву, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Узбекистан и Белоруссию.

Увеличение числа железнодорожных отправок стало возможным благодаря росту грузопотока, повышению эффективности интермодальных сервисов FESCO, в частности оптимизации процессов на стыке порт-железная дорога. Рост скорости обработки подвижного состава и частоты отправок обеспечил сокращение сроков ожидания в порту: при отправке в Москву время нахождения контейнера в ВМТП составляет 2-3 суток, в Новосибирск и Екатеринбург – 3-4 суток

Среднее количество железнодорожных отправок из ВМТП за январь- май 2018 года составило 19 поездов в неделю, за аналогичный период прошлого года Порт в среднем отправлял еженедельно по 14 составов. В целом доля FESCO в отправках универсальных контейнеров железнодорожным транспортом с Дальнего Востока в 2017 году составила 36%, за четыре месяца 2018 года – 32%, в мае этот показатель достиг 39%.