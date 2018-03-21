Владивостокский морской торговый порт («ВМТП», входит в Транспортную группу FESCO) завершил один из этапов проекта модернизации причальных мощностей контейнерного терминала, сообщает DEITA.RU. Благодаря проведенной реконструкции причальных стенок максимальная осадка судов, которые может принимать ВМТП, увеличена до 11,9 м.

В ходе реконструкции отремонтировано имеющееся причальное оборудование и установлены новые отбойные устройства, которые позволяют принимать и обрабатывать суда с большей осадкой. Предельно допустимая осадка судов на причале №16 увеличена на 1,4 м – до 11,4 м. При постановке к причалу №15 судов длиной менее 216 м максимальная осадка может составлять 11,9 м, а для судов длиной свыше 216 м – 11,4 м.

Проект модернизации причальных мощностей контейнерного терминала предусматривает также приобретение новой перегрузочной техники и реконструкцию дорожного и причального покрытий. В июне 2018 года планируется ввести в эксплуатацию 7 950 кв. м площади с усиленным покрытием для обработки контейнеров и движения тяжеловесного транспорта. В течение 2018 года ВМТП ожидает поставку более 20 единиц новой перегрузочной техники: ричстакеры, автопогрузчики, портовые тягачи, козловые контейнерные краны RMG (Rail mounted gantry).

Модернизация контейнерного терминала направлена на повышение интенсивности работы ВМТП и увеличение числа судозаходов. В настоящее время через ВМТП проходят 15 регулярных международных и каботажных линий, соединяющих Владивосток с восьмью странами мира, а также регионами Дальнего Востока России.

Екатерина Лапкина