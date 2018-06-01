Во Владивостоке будут развивать электротранспорт, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал глава приморской столицы Виталий Веркеенко.

Как отметили в городской администрации, в 2017 году электрический транспорт Владивостока перевез 6,3 миллиона пассажиров. Речь идет о двух троллейбусных маршрутах, одном трамвайном и фуникулере.

По словам Виталия Веркеенко, электрический транспорт в городе нужно сохранять и развивать. На данный момент рассматривается использование его на выделенных линиях, чтобы не мешать автомобильному движению.

Отвечая на вопрос одного из депутатов, мэр Владивостока пояснил, где в городе можно организовать трамвайное движение. «По трамваям, я считаю, целесообразно восстановить новые линии на выделенных территориях», – говорит мэр.

Также он заявил, что в городе появятся газомоторные автобусы и электробусы, однако этот вопрос на повестке не сегодняшнего дня и даже не завтрашнего.

Екатерина Лапкина