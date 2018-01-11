Случай жестокого нападения на медицинского работника произошел вчера, 10 января, в поликлинике №4 Владивостока, сообщает Deita.ru со ссылкой на Primorye_online.

Гражданин ворвался в кабинет ЭКГ, где вела прием 30-летняя медсестра поликлиники, и ударил ее несколько раз длинным острым предметом похожим на спицу в область спины и шеи. После этого злоумышленник попытался скрыться, но был остановлен и связан подоспевшими на крики пациентами и медперсоналом лечебного учреждения.

C глубокими ранами девушка оперативно госпитализирована в «тысячекоечную» больницу.

Благодаря тому, что медучреждение оснащено системой оперативного оповещения: «тревожная кнопка» незамедлительно к месту происшествия прибыла полиция. Нападавшей передан силовикам. Мотивы нападения выясняются.

Михаил Грач