Определены победители конкурсы творческих работ «Армия России: непобедимая и легендарная», стартовавшего во Владивостоке в январе 2018 года, сообщает DEITA.RU.



Конкурс эссе и сочинений «Армия России» приурочен к 100-летию образования Рабоче-крестьянской Красной армии. Каждый ученик и студент, захотевший принять участие в мероприятии, мог выразить свои патриотические чувства и уважение к Родине.

Конкурс был проведен Думой Владивостока при многочисленной поддержке общественных организаций и фондов, органов исполнительной власти, высших учебных заведений.

«Азиатско-Тихоокеанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы, администрация города Владивостока, Дальневосточный филиал Фонда «Русский мир», ВГУЭС и МГУ имени Г.И. Невельского внесли свой вклад в организацию конкурса, который помогает просвещать молодое поколение, раскрывать его творческий потенциал, укреплять любовь и уважение молодежи к России, что очень важно. Ведь образ Армии России сегодня – один из тех образов, которые помогают единению народа, а Вооруженные Силы России - это пример поистине высокого служения Отечеству» , - отметил председатель Думы Андрей Брик.

Выбор тем у ребят был весьма широк: можно было написать о Владивостоке как о городе воинской славы, можно об истории Владивостокской крепости. Кому-то пришлась по вкусу идея написать о любимом произведении об армии или флоте, другие же предпочти осветить на страницах своих конкурсных эссе столетний путь российской армии или взять тему «Сегодня всё спокойно на границе…». Темы на любой вкус, и, конечно, по каждой были оценены работы – даже внеконкурсные, порой и вовсе написанные от руки – и выбраны победители.



Итак, из 108 работ, представленных 102 участниками, были удостоены победы:

Учащиеся общеобразовательных учреждений:

1 место - Приймаченко Алиса Дмитриевна, МБОУ СОШ №57, 8 класс;

2 место - Булгакова Ксения Борисовна, МБОУ СОШ №5, 8 класс;

3 место - Шевчук Мария Дмитриевна, АНПОО «ДВЦНО Академический колледж», 8 класс.

Учащиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования:

1 место - Ушаков Максим Сергеевич, КГБПОУ «Колледж машиностроения и транспорта»;

2 место – Шевцов Максим Николаевич, Дальневосточный судостроительный колледж;

3 место – Передеренко Максим Дмитриевич, Морской колледж МГУ им. адм. Г.И. Невельского.

Студенты и курсанты образовательных учреждений высшего образования:

1 место – Тимофеенко Борис Андреевич, ДВФУ;

2 место – Кокарева Алина Сергеевна, МГУ им. адм. Г.И. Невельского;

3 место – Веселова Серафима Сергеевна, МГУ им. адм. Г.И. Невельского.

Лауреаты конкурса:

1. Бондаренко Елена Васильевна, ГКУК «Приморская краевая детская библиотека»;

2. Крылов Вадим Владимирович, ветеран Афганской войны.

Номинация «Литературный талант»:

1. Шевчук Мария Дмитриевна, АНПОО «ДВЦНО Академический колледж»;

2. Ушаков Максим Сергеевич, КГБПОУ «Колледж машиностроения и транспорта».

Номинация «Приз симпатий жюри»:

1. Литвинчук Никита Аркадьевич, МАОУ Лицей «Технический» г. Владивостока»;

2. Крикун Анастасия Александровна, КГБПОУ «Колледж машиностроения и транспорта».

Также конкурсной комиссией было принято решение опубликовать работы участников, занявших первые места.

Александр Щербаков, заместитель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы Владивостока, стал одним из членов жюри городского конкурса. Вместе с экспертами из высших учебных заведений и общественных организаций края, депутат познакомился с творческими работами студентов и школьников, посвященных истории российской армии.

«Для меня, как для координатора проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» было особенно интересно оценивать работы ребят. Видно, что участники серьезно подготовились к конкурсу, интересуются героическим прошлым нашей страны, что не может не радовать», - поделился Александр Щербаков.

Алина Калинина

Фото: Дума Владивостока