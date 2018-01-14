Вчера, 13 января, в акватории Амурского залива во Владивостоке между двух «Коврижек», обнаружили майну, сообщает DEITA.RU.

Видео полыньи, вокруг которой разбросаны различные вещи, опубликовали в популярном паблике в dpskontrol_125rus.

По словам очевидцев, майна довольно большого размера, как при утоплении авто. Плавали личные вещи, документов нет.

Также очевидцы отметили, что видимых следов от авто рядом обнаружено не было. «Рассмотреть глубину невозможно, порядка 12-15 метров», — говорит автор видеоролика.

Для справки

Остров Скребцова, в народе более известный как «Коврижка» — остров в Амурском заливе Японского моря, расположенный в двух километрах к северо-западу от побережья Владивостока.

Екатерина Лапкина