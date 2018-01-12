В Приморском крае есть два порта, которые называются рыбными, но, по сути, ни одного - оба (во Владивостоке и в Находке) занимаются перевалкой угля. Эту ситуацию власти региона будут менять, сообщает DEITA.RU.

Сегодня на встрече с главными редакторами СМИ врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что такая ситуация сохраняется последний год. «До конца января будет подписано соглашение с руководством рыбного порта во Владивостоке, согласно которому порт начнёт «уходить» от угля. Нужно сделать рыбную биржу, современный холодильник, создать рынок. Сегодня рыбаки не заходят во Владивосток - нет для этого условий».





Что касается порта в Находке, Андрей Тарасенко также пообещал заменить перевалку угля на деятельность по погрузке продукции агропромышленного комплекса.

Кроме того, Тарасенко заявил, что в июле в Приморском крае появится правительство. Соответственно, появятся профильные министры и министерства. Отметим, что такая схема вертикали власти работает практически во всех регионах Дальнего Востока.

Галина Симонова.