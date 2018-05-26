В субботу, 26 мая, при эвакуации автомобиля у ТЦ «Дружба» во Владивостоке повредили автомобиль, сообщает DEITA.RU.

По словам очевидцев, при подъеме на автоэвакуатор автомобиль ударился о столб. За всем происходящим наблюдал инспектор ДПС.

Отмечается, что при попытке поднять проштрафившуюся легковушку эвакуатор накренился, оторвав от дорожного покрытия переднее колесо.

Напомним, в марте пользователи соцсети обвинили владивостокцев в мазохизме. Каждый день жители приморской столицы ставят машины возле торгового центра «Дружба» и каждый день их оттуда уводит эвакуатор.

Екатерина Лапкина