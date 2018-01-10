Накануне поздно вечером в результате дорожно-транспортного происшествия был поврежден виадук в районе остановки «Амурский залив» в пригороде Владивостока, сообщает DEITA.RU.





По словам очевидцев, Nissan Tiida ударила Nissan March, последний вылетел на автобусную остановку. Tiida, в свою очередь, снесла леера и ограждение виадука.

Во время автоаварии никто не пострадал.





Напомним, ранее DEITA.RU сообщало о том, что 24 декабря виадук на Некрасовском путепроводе рухнул на автомобиль, когда водитель не справился с управлением и на большой скорости влетел в опору надземного перехода. Теперь ремонт поврежденного виадука придется оплатить виновнику аварии, а это, по предварительным данным, около 2,5 миллиона рублей.

Екатерина Лапкина