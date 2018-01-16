В Приморье спасатели ведут поиск пропавшего аквалангиста, об этом DEITA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю. На данный момент обследовано 400 квадратных метров подводной акватории

В воскресенье, 14 января, в 11 часов 10 минут по местному времени к спасателям обратились полицейские с просьбой помочь найти аквалангиста у мыса Абросимова пролива Босфор Восточный, в назначенное время не поднявшегося на поверхность.

В понедельник, 15 января, в 11 часов для оказания помощи полицейским в поиске пропавшего убыла группа спасателей. Водолазной группой было произведено пять спусков. Поисковые работы результата не дали и будут продолжены 16 января.

Екатерина Лапкина