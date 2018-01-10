Полицейские устанавливают личность преступника, подозреваемого в совершении квартирной кражи в Первомайском районе Владивостока, сообщает корреспондент "DEITA.Ru". О случившемся в правоохранительные органы сообщила пожилая мать владельца квартиры.

Женщина пояснила, что пришла в гости к сыну, который работает судьей, и обнаружила повреждение двери, а в самой квартире были перевернуты все вещи.

Пенсионерка поняла, что жилище обворовали, поэтому незамедлительно сообщила о происшествии в полицию. Какие именно вещи стали добычей злоумышленника – женщина сразу сообщить не смогла.

По факту кражи в квартире судьи проводится проверка. Личность подозреваемого в преступлении устанавливается.

Михаил Грач