Жительница квартала "Твердохлебово" в Хабаровске жалуется на воду, текущую из крана в ее квартире, сообщает «Deita.ru».

Однако, это не стандартная жалоба на ржавую или грязную воду. Аэропорт, который является поставщиком водопроводной воды в данном районе подает в краны жильцов жидкость ярко-голубого цвета.

По словам девушки, видео которой опубликовал популярный паблик в соцсети, из воды, "пахнущей елками" она умудрилась даже сварить суп и вскипятить чай.

Большинство подписчиков отнеслись к данной ситуации с юмором, как только не называя аномальную воду - незамерзайка, джин, вода с берегов таиланда, Пауэрейд, новая Фанта цитрус, кто-то даже предположил, что таблетку для унитаза бросили не туда, отсюда и цвет.



Нашлись и те, кто воспринял проблему близко к сердцу, посоветовав обращаться в управляющую компанию, прокуратуру и Роспотребнадзор.

Вместе с тем, среди десятков забавных и не очень комментариев, можно увидеть единственную здравую мысль -пользователь утверждает, что таким образом "Тестируют систему на наличие течей, обычно цвет пускают в отопительный контур, краситель безопасен".



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что жители приморского поселка обеспокоены цветом воды, которая течет у них из крана.

Таисия Масина