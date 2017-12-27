Водитель автобуса, грубо нарушивший Правила дорожного движения, привлечен к ответственности во Владивостоке, об этом Deita.ru сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Накануне в соцсетях был опубликован ролик, на кадрах которого видно, что водитель грубо нарушает ПДД в районе дома № 13 по улице Светланской. 25-летний водитель автобуса, выполнявшего рейс по маршруту №54, повернул налево, нарушая требования ПДД.

По данному факту полиция провела проверку. В рамках статьи «Поворот налево или разворот в нарушении требований, предписанных дорожными знаками, п.п. 1,3 ПДД РФ» КоАП мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей.

Отметим, что в 2017 году водитель к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался четыре раза.

Екатерина Лапкина