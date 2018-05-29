Серьезное дорожно-транспортное происшествие существенно затруднило движение на одной из самых проблемных улиц Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Ранним утром, при движении со стороны Баляева в сторону Луговой, водитель "низколетящего" автомобиля не справился с управлением. Как пишет популярный паблик в соцсети, он вылетел на обочину, снес знак, перевернулся и встал на колеса прямо посередине дороги.

В связи с этим собралась внушительная пробка.

Таисия Масина