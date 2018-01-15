Водитель под наркотиками влетел во 2 этаж стоматологии в США

Инцидент произошел в американском городе Санта-Ана, по данным Los Angeles Times. Водитель, который позже признался, что употреблял наркотики, протаранил на машине кабинеты второго этажа стоматологии, сообщает «Deita.ru».

Белый седан частично вклинился во второй этаж офисного здания, сообщает Департамент полиции Санта-Ана. Для извлечения автомобиля из стоматологии подоспела специальная пожарная машина из Лос-Анджелеса.

Следователи определили, что автомобилист двигался на север по улице. Затем седан врезался в отбойник, отчего и «взмыл в воздух».

Пожарные освободили пассажиров транспортного средства, в то время как его передний бампер все еще находился в здании.

Алина Калинина